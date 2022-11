Firenze – Al via la piantagione di un nuovo bosco urbano da 230 alberi al Parco San Donato con laboratori per i più piccoli delle elementari, e in Palazzo Vecchio invece gli studenti delle superiori parteciperanno a quattro workshop per una Firenze Green, con il professor Stefano Mancuso e gli esperti della Fondazione per il Futuro delle Città. E’ il programma della Festa dell’albero 2022 che si svolgerà *lunedì 21 novembre*, in occasione della Giornata internazionale dell’albero.

“Sarà una giornata bellissima in cui bambini e ragazzi saranno protagonisti. Loro e gli alberi sono il futuro del pianeta e vogliamo coinvolgerli sempre di più nella costruzione della Firenze che verrà. – ha detto l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio -. La festa dell’albero negli anni ha costruito consapevolezza, e se oggi sappiamo che piantare gli alberi, un gesto antico, è il più efficace per rimuovere Co2 dall’atmosfera, è anche grazie a chi l’ha fatta vivere nel tempo, a partire dai nostri quartieri. A Firenze ci crediamo, e lo dimostriamo quotidianamente cercando risorse e mettendo a dimora gli alberi – come faremo anche lunedì a San Donato – ma anche con progetti ambiziosi come quello della piantumazione di un milione di alberi nei prossimi 10 anni in tutta la Città metropolitana. Voglio ringraziare Stefano Mancuso, la Fondazione per il Futuro delle Città, le tantissime associazioni e realtà coinvolte e Publiacqua per il sostegno, oltre alle Direzioni Ambiente e Istruzione per il grande lavoro”.

“La festa dell’albero è un momento importante e molto atteso dai nostri studenti – ha sottolineato l’assessore all’Educazione Sara Funaro -, che in questa edizione sono chiamati a essere protagonisti, dando il loro contributo per la ‘costruzione’ di una città sempre più verde e sostenibile. Il Forum dei giovani per la sostenibilità, che coinvolge 200 studenti delle scuole superiori, è un esempio concreto di partecipazione e cittadinanza attiva dei giovani fiorentini nell’elaborazione di idee utili a immaginare la città del futuro in cui la natura, l’ambiente, le persone e la qualità della vita sono al centro dell’azione amministrativa”. “Questa festa – ha continuato Funaro -, che si somma ai tanti progetti di educazione ambientale inseriti nelle Chiavi della città, è un ulteriore modo per far crescere nei giovani l’attenzione per l’ambiente e arricchire il percorso didattico ed educativo sui temi della sostenibilità”.

Si parte alle 9 a Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento, dove si svolgerà l’evento intitolato “Città futura: idee per la Firenze del domani”, in collaborazione con la Fondazione per il futuro delle città, rivolto a 250 studenti delle scuole superiori di Firenze, nell’ottica di promuovere la consapevolezza delle nuove generazioni in materia ambientale e progettare con i ragazzi interventi per una città più green. Dopo gli interventi inaugurali del sindaco Dario Nardella e degli assessori Andrea Giorgio e Funaro, interverrà il professor Stefano Mancuso, a cui sarà affidato lo speech introduttivo, e poi partiranno i workshop guidati da un team di docenti e ricercatori universitari, supportati da un gruppo di facilitatori di Lama Impresa Sociale. I laboratori saranno introdotti da un video-racconto dalla Cop27 da parte dei ragazzi di Change For Planet.

Scopo della mattinata è raccogliere idee e stimolare la co-progettazione di interventi specifici riguardanti 4 tematiche: gli spazi verdi come luoghi di socialità tra le persone; la realizzazione di scuole verdi; la realizzazione di un bosco in una piazza storica della città; i modelli collaborativi di cura del verde tra PA e cittadini. I workshop hanno anche lo scopo di coinvolgere gli studenti nell’elaborazione di una serie di visioni e idee utili a immaginare una città futura, basata su un nuovo patto con la natura. A coordinarli ci saranno Leonardo Chiesi (Professore Associato UNIFI- Sociologia dell’ambiente e del territorio), Fabio Ciaravella (Docente a contratto UNIFI – Scuola di Architettura, Insegna Innovazione sociale e arte pubblica nel Master universitario “Futuro Vegetale”), Silvia Bellesi (Dott.ssa agronoma, si occupa di progettazione in materia di paesaggio ed ambiente e di stress ambientali), Bianca Galmarini (PHD Facoltà Architettura UNIFI).

Alle 10 la Festa si sposterà al Parco di San Donato, dove insieme a 150 bambini delle scuole primarie del quartiere in rappresentanza di tutti gli istituti scolastici fiorentini saranno piantati i primi dieci alberi di 230 che andranno a rendere più verde il Parco e creeranno un nuovo bosco urbano.

Saranno presenti l’assessore all’ambiente Giorgio, l’assessore all’educazione Funaro, i presidenti dei quartieri, il Presidente di Publiacqua Lorenzo Perra e per la Regione l’assessore all’ambiente Monia Monni.

Nel corso della giornata sono previste passeggiate didattiche alla scoperta della biodiversità del Parco di San Donato; lezioni e attività ludiche per i bambini sulla raccolta differenziata; attività didattica sulla cura del verde; dimostrazione di Nordic Walking all’interno dei percorsi del Parco.

Tutti gli appuntamenti sono realizzati a cura della Direzione Ambiente e della Direzione Istruzione con il contributo di Publiacqua e la collaborazione di Alia, Legambiente Firenze, Plastic free, Associazione piazza San Donato, Angeli del bello, Nordic Walking Toscana, Firenze Città Circolare, Change for Planet, Fondazione Futuro delle Città.