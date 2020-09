Vicopisano – Festa dell’olio novo 2020 all’antico Frantoio del Rio Grifone a Vicopisano, sabato 3 ottobre. Alle 18.00 saranno avviate le macchine e dopo circa quaranta minuti sarà possibile assaggiare l’olio extravergine IGP Toscano, sottozona Monti Pisani. Una vera festa, in una location molto bella con vista sul borgo e sulla Rocca del Brunelleschi, con degustazioni e bruschette a volontà per scoprire subito il gusto intenso e inconfondibile di questo oro liquido prodotto sulla Strada dell’Olio Monti Pisani.

, oltreché per le sue bellezze storiche e architettoniche, dalla Rocca, alle mura alle Torri, (in particolare quella dell’Orologio che a giorni sarà aperta per la prima volta ai visitatori) per il suo olio, una delle massime espressioni del Monte Pisano, oltreché, sempre più, attrattiva turistica, a livello nazionale e non solo, per quelle persone che cercano viaggi emozionali ed esperienziali, e che vengono nel borgo e nelle nostre strutture ricettive anche per raccogliere le olive e vivere tutto il percorso che porta all’olio, fino alla frangitura, come ha spiegato il presidente della Strada dell’Olio Monti Pisani, Gianluca Bovoli. Per informazioni sulla festa dell’olio novo: www.vicopisanolio.it , info@vicopisanolio,it.