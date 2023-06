Firenze – San Giovanni e il fuoco, il grande simbolo del profeta che aprì la strada a Gesù, simboleggiato anche dal Leone che per Firenze si nomina Marzocco, non può che avere il suo culmine nella notte dei Fòchi, quando le tenebre si rompono nell’incrociarsi delle luci . Stamp propone una foto di Luca Grillandini, una cascata di fuoco che rompe le tenebre come le parole di San Giovanni ruppero l’oscurità dell’establishment erodiano.