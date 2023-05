Da giovedì 25 maggio fino a sabato 27 nel Centro storico di Pontassieve torna la Festa Rinascimentale.

Food truck, mercato artigianale e numerosi eventi che culmineranno con lo “Scoppio del Castello”

lo spettacolo pirotecnico che rievoca l’assedio del “Ponte a Sieve”.

Tre giorni per rivivere l’atmosfera del Rinascimento con cavalli, cavalieri, mercato, giochi, sfilate e

tanto altro per far conoscere a tutti anche ai più piccoli “di che panni ci si vestiva” in quel tempo

a Pontassieve, una Podesteria sorta con la fondazione di un castello per volontà della Signoria di Firenze

poco oltre la metà del XIV secolo.

Questo il Programma degli eventi

Giovedì 25 maggio ore 21,15

Sala del Consiglio del Comune ” Le Invasioni fiorentine a teatro! ” Con Mirco Rufilli, Filippo Giovannelli e Maurizio Pistolesi

Spettacolo a ingresso libero.

Venerdì 26 maggio dalle 21:00

Piazza Vittorio Emanuele II – musica e balli a 360° anni 80/90 con DJ Claudio Raspini e DJ

Felix animazione con Lupin di Radio Sieve.

Sabato 27 maggio ore 17:30

sfilata dei Cortei Storici per le vie di Pontassieve e alle 22:00 in piazza Vittorio Emanuele II

Spettacolo pirotecnico con combattimento e “Scoppio del castello” ;

Per tutti e tre i giorni in piazza Vittorio Emanuele II (dove sorgeva l’antico castello delimitato dalle quattro porte)

food truck e mercato artigianale