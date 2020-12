Firenze – Interrotto lo scorso ottobre per l’emergenza Covid, il Festival dei concerti della liuteria toscana torna da sabato 5 dicembre, in versione online: otto appuntamenti proposti in diretta (ore 19) dall’Auditorium di Santo Stefano al Ponte di Firenze che potremo vedere e ascoltare gratuitamente sulla pagina Facebook dell’Orchestra da Camera Fiorentina, anche nei giorni seguenti.

Torneranno così a suonare strumenti ad arco plasmati o restaurati da grandi liutai toscani, di ieri e di oggi: da Gasparo Piattellini a Paolo Sorgentone, da Serafino Casini a Claudio Arezio, da Paolo Vettori a Fabrizio Di Pietrantonio.

Inaugurerà sabato 5 dicembre il Quartetto dell’Orchestra da Camera Fiorentina composto da Beatrice Bianchi e Alessandro Bernardi ai violini, Marilena Cutruzzulà al violoncello, Dimitri Betti al pianoforte e impreziosito dal soprano Caterina Bevacqua. La partecipazione di Caterina Bevacqua aprirà il repertorio a note pagine della lirica a firma, tra gli altri, di Mozart (“Vado, ma dove”), Monteverdi (“Lasciatemi morire”), Paisiello (“Nel cor più non mi sento”), Vivaldi (“Sposa son disprezzata”).

Vivaldi sarà al centro del concerto di lunedì 7 dicembre, insieme all’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta, solista all’oboe Davide Guerrieri. Ad esaltare le doti di Guerrieri sarà il “Concerto in do maggiore per oboe e archi Rv 462”. Del “prete rosso” ascolteremo anche il “Concerto in sol minore per archi e basso continuo, RV 157” e il “Concerto in la maggiore per archi e basso continuo, RV 158”. Chiuderà il programma un’altra pagina nota del barocco veneziano, quel “Concerto per oboe e archi” di Alessandro Marcello che ha segnato la colonna sonora del film “Anonimo veneziano”.

Tra Haendel e Mozart, Bartok e Turina, spazierà il Quartetto Amitié, sabato 12 dicembre. Tutto Mozart – “Sinfonia Concertante per violino viola e orchestra” – lunedì 14 con l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta, solista Leonardo Bartali al violino.

Prima grande pagina sinfonica di Arnold Schönberg,“Verklärte Nacht op.4” affiancherà una delle ultime opere di Johannes Brahm, il “Sestetto n. 1 op. 18” nel concerto del Sestetto dell’Orchestra da Camera Fiorentina, giovedì 17 dicembre.

Ancora in diretta streaming da Santo Stefano al Ponte: lunedì 21 l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giovanni Varoli, solista Leonardo Ascione al violoncello, in primo piano il “Concerto in la minore per violoncello e orchestra, op. 129” di Schumann; martedì 22 salirà sul palco il Crazy Quartet, musiche di Borodin e Ravel; mercoledì 23 dicembre chiuderà il Recital Trio capitanato dal celebre violista e violinista Augusto Vismara, musiche di Kodaly e Brahms.

Il Festival della liuteria toscana tra ‘700 e ‘900 è un progetto dell’Orchestra da Camera Fiorentina sostenuto da Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze. Il festival è realizzato grazie anche al contributo in “art bonus” di Intesa Sanpaolo. In collaborazione con Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze, Centro Studi Luigi Dalla Piccola. Direzione artistica a cura di Giuseppe Lanzetta.



FESTIVAL DELLA LIUTERIA TOSCANA TRA ‘700 E ‘900

FIRENZE – DICEMBRE 2020





Sabato 5 dicembre 2020 – ore 19 – diretta streaming sulla pagina Facebook OCF

Auditorium di S. Stefano al Ponte – piazza S. Stefano, 3 – Firenze

QUARTETTO DELL’ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Con la partecipazione del soprano Caterina Bevacqua

Violini: BEATRICE BIANCHI e ALESSANDRO BERNARDI

Violoncello: MARILENA CUTRUZZULÀ

Pianoforte: DIMITRI BETTI

Soprano: CATERINA BEVACQUA

W. A. Mozart Sonata da chiesa n.4 in fa maggiore, K 144

Anonimo O leggiadri occhi belli

G. B. Bononcini Per la gloria d’adorarvi

C. Monteverdi Lasciatemi morire

A. Vivaldi Vedrò con mio diletto da Il Giustino

G. B. Pergolesi Se tu m’ami

G. Paisiello Nel cor più non mi sento

C. Gluck O del mio dolce ardor

W.A. Mozart Sonata da chiesa n. in re maggiore, K 244

A. Vivaldi Sposa son disprezzata dal Bajazet

G. F. Haendel Lascia ch’io pianga da Rinaldo

W. A. Mozart Sonata da Chiesa n.10 in re maggiore, K 245

W. A. Mozart Vado, ma dove? Aria da concerto, K 583

G. Caccini Amarilli



Lunedì 7 dicembre 2020 – ore 19 – diretta streaming sulla pagina Facebook OCF

Auditorium di S. Stefano al Ponte – piazza S. Stefano, 3 – Firenze

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore: GIUSEPPE LANZETTA

Oboe: DAVIDE GUERRIERI

A. Vivaldi Concerti per archi in sol minore e in la maggiore

A. Vivaldi Concerto per Oboe e archi in La Minore Rv 461

A. Pedrollo Concerto per Oboe e archi

A. Sibelius Romanza

Sabato 12 dicembre 2020 – ore 19 – diretta streaming sulla pagina Facebook OCF

Auditorium di S. Stefano al Ponte – piazza S. Stefano, 3 – Firenze

QUARTETTO AMITIÉ

Violini: MARCO LORENZINI, CLAUDIO FREDUCCI

Viola: CAMILLA INSOM

Violoncello: SANDRA BACCI

G.F. Haendel Halvorsen Passacaglia

R. Giddens At the Purchaser’s Option with variations

W.A. Mozart Rondò alla turca in jazz

B. Bartok Romanian Folk Dances

G. Turina Oracion del torero

C. Gardel Por una Cabeza





Lunedì 14 dicembre 2020 – ore 19 – diretta streaming sulla pagina Facebook OCF

Auditorium di S. Stefano al Ponte – piazza S. Stefano, 3 – Firenze

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore: GIUSEPPE LANZETTA

Violino: LEONARDO BARTALI

W.A. Mozart Sinfonia Concertante per violino viola e Orchestra



Giovedì 17 dicembre 2020 – ore 19 – diretta streaming sulla pagina Facebook OCF

Auditorium di S. Stefano al Ponte – piazza S. Stefano, 3 – Firenze

SESTETTO D’ARCHI DELL’ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Violini: MARCO LORENZINI, BEATRICE BIANCHI

Viole: MASSIMO COCO, NICCOLÒ PRESENTINI

Violoncelli: STEFANO AIOLLI, ELETTRA MEALLI

J. Brahms Sestetto op. 1 N° 18

A. Schönberg Verkläerte Nacht op.4

Lunedì 21 dicembre 2020 – ore 19 – diretta streaming sulla pagina Facebook OCF

Auditorium di S. Stefano al Ponte – piazza S. Stefano, 3 – Firenze

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore: GIOVANNI VAROLI

Violoncello: LEONARDO ASCIONE

R. Schuman Concerto per violoncello e orchestra in La minore versione per archi

P.J. Tchaykowsky Serenata in Do maggiore per archi



Martedì 22 dicembre 2020 – ore 19 – diretta streaming sulla pagina Facebook OCF

Auditorium di S. Stefano al Ponte – piazza S. Stefano, 3 – Firenze

CRAZY QUARTET

Violini: BEATRICE BIANCHI e STEFANO RIMOLDI

Viola: MASSIMO COCO

Violoncello: STEFANO AIOLLI

A. Borodin Quartetto n. 1 in re magg.

M. Ravel Quartetto in fa magg.