Firenze – Non piace, a Gianluca Franchi, il liquidatore di Qf, uomo di Francesco Borgomeo, il Festival di letteratura Working Class, evento straordinario unico nel suo genere, secondo dopo l’unico tenutosi finora, a Bristol, 2021. Non gli piace, all’uomo di fiducia di Francesco Borgomeo, l’evento letterario organizzato dal Collettivo di Fabbrica, dalla casa editrice Edizioni Alegre, dalla Soms Insorgiamo, con la partecipazione di Arci Firenze. Non gli piace per niente, e parla di staccare la corrente, l’acqua, di denunciare tutti coloro che accedono allo spazio ex Gkn, organizzatori in primis, nonostante l’assemblea permanente operaia Centinaia di persone, in questi giorni, hanno partecipato all’evento internazionale, ospiti illustri, comuni cittadini.

Il Festival è iniziato venerdì e si conclude stasera, domenica 2 aprile.

Il messaggio del liquidatore è giunto proprio venerdì, all’inizio dell’evento. Causato dal fatto, ribadito dal liquidatore, che le iniziative sindacali e la presenza degli operai in assemblea permanente scoraggerebbero eventuali acquirenti. Eppure, come ricordano i sindacati, se non vi fossero gli operai a mantenere la fabbrica, ora ci sarebbe solo uno spazio vuoto da mettere sul mercato; ma forse, come ventilato qualche settimana fa dalla RSU, l’obiettivo della proprietà potrebbe essere virato, da industriale a immobiliare.