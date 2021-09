Firenze – Un giorno speciale per chi è desidera scoprire spazi semi sconosciuti o dimenticati. Le periferie sono spazi ancora da esplorare e spesso non sono afflitti dalle innumerevoli sfaccettature del turismo di massa.

Iniziata con un Laboratorio creativo dal tema “La mia città immaginaria”, a cura di Stamperia n1. I partecipanti hanno creato 3 mappe, di cui una con riferimento al quartiere, a Firenze Verde e Firenze del Verde, con la possibilità di usare la fantasia per aggiungere luoghi reali o immaginari della città ideale.

Le mappe raccolte saranno rese visibili alla popolazione attraverso una mostra e una pubblicazione.

La Scalzeggiata, termine particolarmente incisivo per descrivere una passeggiata a piedi nudi nel parco delle Cascine per un sano riequilibrio psico-fisico.

Non possono mancare le api fondamentali per la vita dell’uomo e per l’ambiente. Firenze si tinge di viola con le api organizzata a Villa Favard è una rassegna dedicata al mondo delle api con interventi di esperti del settore a livello nazionale e internazionale. Durata circa fino alle 18.00. Ingresso libero nel rispetto delle normative anti covid.

All’Isolotto davanti alla BiblioteCaNova parte la Camminata urbana. L’isola che non c’è più. Un’esplorazione di una parte del Quartiere 4 alla scoperta di un’area che era in origine un’isola fluviale. Sempre all’Isolotto è organizzato un pranzo conviviale all’aperto, Morphing Realities. Viaggiare stando fermi, un invito a usare il viaggio come un’espressione della fantasia.

Invece alla Passerella delle Cascine un’interessante connubio tra libri e passeggiate.

Un percorso sonoro e fotografico di 3 ore Da Peretola all’Osmannoro: alla scoperta della natura segreta della Piana per suoni e immagini è illustrato da professionisti, alla scoperta di una parte della città ancora incontaminata.

Come finale di questa seconda giornata del Festival IT.A.CÀ. è il Grand Tour Rovezzano. Ri-costruire la comunità dei lottatori & arrivo presso Lumen in bicicletta.

Domani si concluderà questa manifestazione all’impronta della sostenibilità.