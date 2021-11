Firenze – Torna, come ogni anno, la presentazione del FESTIVAL MEDIAMIX che si terrà oggi, venerdì 26 Novembre 2021, dalle ore 16,00 in poi presso il Parterre in Piazza della Liberta alla Sala dei Marmi con la premiazione dei vincitori di questo evento Mediamix , curato dal Centro Studi DEAonlus in collaborazione con il Comune di Firenze e l’Università degli Studi, Dipartimento di Architettura – DIDA – Laboratorio Video per il Designer e l’Architettura dei Proff Scalzo e Di Cintio.

Ecco i premiati:

Per la Letteratura a Bernardo Sacchettini con l’opera dal titolo “ II° Guerra mondiale “ dove l’autore, oramai ultranovantenne, ricorda vividamente episodi dell’ultimo conflitto mondiale a Firenze con la quotidianità della vita che cerca di scorrere normale anche sotto i bombardamenti. Da via della Pergola alla fuga nelle campagne limitrofe.

Per la Musica Antonio Mereu fondatore del gruppo “Amistade Sud Sound Project” per la sua attività di ricerca e divulgazione delle musiche e danze popolari considerate patrimonio importantissimo delle tradizioni del sud Italia..

Per la fotografia, Mattia Pirrone che ci intrattiene con il titolo “ Alla ricerca di personaggi”

Per il Teatro il regista Alfredo Allegri con la perfomance teatrale “l’Ospite” ispirato alla fotografa Francesca Woodman, e per l’ottima interazione tra suggestioni visive , vocalità, musica e danza, interpretate da Chiara Burgio, Agnese Focardi e Martina Datura Lo Conte.

Per la video-documentazione : primo premio Mattia Giovannelli, secondo premio Ginevra Micheli e Juan Manuel Grinovero, terzo premio ex aequo Eleonora Bientinesi e Gessica Iovino.

Menzioni di merito a Davide Ferrera, Francesco Rega, Renato Corvaglia, Salemme Risi, e Rosaria Cangiarosi.

Foto di repertorio, Mediamix 2012