Firenze – “The Territory” di Alex Pritz, proiettato al Festival dei popoli (cinema La compagnia) nell’intenso pomeriggio di ieri, mostra le ingiustizie subite dagli indigeni nella foresta amazzonica. Il documentario è costruito con grande efficacia espositiva: si alternano, contrapponendosi, i due protagonisti della storia, ossia i coloni, che vengono mostrati al pubblico nel pieno della conquista della foresta, e gli indigeni, membri della tribù uru-eu-wau-wau, che sopravvivono a stento in quelle che erano le loro terre.

I coloni avanzano per creare grandi fattorie agricole e allevamenti appiccando incendi dolosi. Sorretti dal governo Bolsonaro e dall’ideologia neo-evangelica, non possono non ricordare i loro antenati: i conquistadores portoghesi e spagnoli. Nel film la tribù viene aiutata da un’attivista, Naidinha Bandeira, che decide di denunciare i soprusi dei coloni. Nonostante il suo impegno per creare un collettivo di videomaker e documentare i fatti, la tribù viene aggredita e un capotribù viene ucciso.

La deforestazione contro gli indigeni e contro la vita del pianeta mostra la realtà del Brasile, dove i latifondisti hanno un forte potere economico e politico. Oggi, dopo la sconfitta di Jair Bolsonaro alle presidenziali e la vittoria di Lula, possiamo sperare che la politica che ha promosso la deforestazione e favorito l’arrivo dei coloni si possa arrestare. Il ritorno di Lula in Brasile rilancia infatti il controllo democratico del paese.

Proprio la vicenda di Lula è al centro di un altro film che sarà presentato sabato 12 novembre alle 16 al Cinema la Compagnia: “The secret friend” di Maria Augusta Ramos, che racconta le inchieste degli impavidi giornalisti che hanno portato alla scarcerazione del Presidente Lula.