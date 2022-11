Firenze – Ieri sera al Cinema Alfieri è stato proiettato il bel documentario di Mathieu Volpe. Italian youth racconta una difficile storia d’immigrazione in Italia. Il film è una produzione realizzata tra Italia, Francia e Belgio. La scrittura documentaristica è solida. L’autore crea una docu-ficton, più che un’etnografia. Il giovane Sokuro perde il lavoro e, ciononostante, prova a ottenere il ricongiungimento famigliare per la moglie che vive in Burkina Faso: Sokuro, che si è prima sposato con un matrimonio tradizionale, per ottenere i documenti idonei per le autorità italiane, decide di fare un matrimonio civile, ma purtroppo perde il lavoro di meccanico e la possibilità del ricongiungimento con la moglie si allontana. La madre, il padre e il fratello maggiore lo aiutano a non perdere fiducia nel progetto di restare in Italia a cercare lavoro. Il sistema di integrazione, come afferma il giovane burkinabé nel film, è duro e con serie possibilità di fallimento.

Volpe fotografa la precarietà di Sokuro, mostrando l’oscillazione psicologica sempre presente fra il voler restare in Italia e il voler tornare nel paese di origine. Il film mette in luce le profonde contraddizioni della legislazione italiana sull’immigrazione che sono vissute in prima persona dai migranti. Benché il mercato del lavoro richieda manodopera, i migranti incontrano molte difficoltà a inserirvisi in modo regolare, anche per svolgere i tanti mestieri che gli italiani non vogliono più fare. Speriamo che il documentario “Italian youth” possa avere un buona diffusione, perché permette agli spettatori di avvicinarsi alla questione dei migranti oggi in Italia, andando al di là delle statistiche e di una rappresentazione dell’immigrazione che cancella le individualità. Qui invece le persone e i loro sentimenti sono messi in primo piano.