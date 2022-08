Lo stato grave di siccità che stiamo vivendo è confermato da queste situazioni. Il fuoco cova a lungo nel terreno in profondità dove con scarso ossigeno brucia lentamente la lettiera vegetale e le radici per poi riprendere vigore nelle ore più calde o in presenza di vento e generare nuovi focolai. Non essendo previste piogge consistenti a breve, si raccomanda di tenere alta l’attenzione in qualsiasi genere di attività all’aperto su tutto il territorio regionale con particolare riferimento alle zone di villeggiatura ove nei prossimi giorni avremo il massimo dell’affluenza turistica. Si invita a segnalare al numero verde 800425425 della sala operativa regionale, qualsiasi fumo o fiamma avvistato in modo da garantire in tempi brevi, l’intervento delle squadre antincendi.