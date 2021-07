Le fiamme interessano la macchia mediterranea e, spinte dal vento, stanno risalendo la collina alle spalle della spiaggia.

In zona operano squadre del volontariato, operai e direttore operazioni dell’Organizzazione regionale antincendi boschivi, presente anche personale dei Vigili del fuoco.

Sul posto sono arrivati, per un primo intervento di contenimento delle fiamme, due elicotteri regionali che lavorano per scongiurare l’interessamento di alcuni edifici presenti nelle vicinanze. Si stanno approntando ulteriori squadre di rinforzo e sono stati preallertati anche altri mezzi aerei pronti ad entrare in azione qualora la situazione peggiorasse.