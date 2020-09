Firenze – Un’alta colonna di fumo nero, fiamme alte e spavento in iazza Davanzati a Firenze oggi pomeriggio. Un vero e proprio rogo che ha divorato i motorini in sosta e annerito , il muro esterno del palazzo in cui si trovano il cinema Odeon e lo Yab. I vigili del fuoco per domare il rogo sono stati costretti a sfondare un portone, entrando in una stanza dove si trovano vari quadri elettrici e di altro genere. Decine di persone hanno filmato la scena. Sul posto, volanti della polizia e vigili urbani.

foto: Luca Grillandini