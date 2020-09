Fiesole – Nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata degli Etruschi, oggi, domenica 27 settembre, il Comune di Fiesole organizza nei Musei di Fiesole, con la compartecipazione del Consiglio della Regione Toscana, Gli Etruschi a Fiesole. Dall’alba al tramonto, un’occasione unica per conoscere i vari aspetti di una cultura affascinante, le cui tracce sono ancora visibili in tutta la città.

Fiesole, attraverso le testimonianze che ancora conserva, sarà la narratrice di un racconto che non riguarda solo il suo territorio, ma che tocca molti dei temi più importanti della civiltà etrusca. Passeggiate in città immerse in insolite atmosfere, laboratori per bambini, visite guidate e attività a tema saranno solo il mezzo per avvicinarci alla cultura etrusca.

Tutte le attività sono gratuite, ma, per garantire il rispetto delle norme anticovid, è necessaria la prenotazione.

PROGRAMMA COMPLETO:

∙ Gli Etruschi e Fiesole agli albori

Ore 6:15 – 8:30 | passeggiata in città all’alba

Una passeggiata all’alba permetterà di apprezzare la città nel momento in cui si sta svegliando. Immersi in un’atmosfera insolita, scopriremo le origini degli Etruschi e di Fiesole etrusca ed apprezzeremo sotto una nuova luce i monumenti archeologici presenti in città.

Per tutti | Ritrovo ore 6:15 all’ingresso dei Musei di Fiesole (Via Portigiani 1).

Oltre la morte: culti e riti nella Fiesole etrusca

Ore 9:30 – 10:30 | visita guidata

Area e Museo Archeologico conservano numerose tracce del forte rapporto degli Etruschi con il mondo dell’Aldilà; il tempio, i bronzetti votivi e le stele fiesolane sono solo alcuni dei reperti che vedremo durante la visita guidata e che ci raccontano l’importanza dei culti e dei riti etruschi.

Per tutti

Non solo pietre: forme e significati delle stele fiesolane

Ore 10:30 – 12:30 | laboratorio di argilla

Tra i reperti etruschi più importanti per il territorio fiesolano troviamo senz’altro le pietre fiesolane. In questo laboratorio per famiglie, conosceremo le forme e i significati di questi particolari oggetti e ciascuno potrà produrre una stele unica e speciale da portare a casa!

Per famiglie con bambini dai 4 ai 7 anni

Conoscere il destino. La divinazione nella cultura etrusca e non solo

Ore 11:30 – 12:30 | visita guidata

Insieme ai mediatori del progetto AMIR ci avvicineremo alla divinazione, ovvero l’insieme di pratiche che permettono di interpretare la natura per conoscere il destino. Partendo dal tempio etrusco e dalle pratiche antiche, arriveremo a scoprire tradizioni ancora in uso nel mondo.

Per tutti

Possibilità di pranzo con alcune pietanze etrusche presso il bar del Teatro Romano

Donne etrusche…non soltanto bellezza

Ore 15:00 – 16:00 | visita guidata

Come vestivano le donne etrusche? Cosa usavano per farsi belle? Potevano partecipare ai banchetti? Sapevano scrivere? Queste e molte altre domande troveranno risposta con questa visita guidata, che ricostruisce il ruolo della donna nella società etrusca tramite i reperti del Museo Archeologico.

Per tutti

Risplendere di bellezza con oro e ornamenti etruschi

Ore 15:30 – 17:30 | laboratorio di incisione

In questo laboratorio, le famiglie potranno scoprire come gli Etruschi (uomini e donne!) si dedicavano alla cura del corpo e alla bellezza. Sotto un’abile guida, riprodurremo insieme ornamenti e gioielli etruschi da portare a casa!

Per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni

Aromi e sapori della cucina etrusca

Ore 16:00 – 17:30 | attività a tema

Profumi e sapori antichi torneranno a rivivere grazie a questa speciale attività. Con l’aiuto del gusto e dell’olfatto, riscopriremo gli odori tipici della cucina etrusca e avremo così un piccolo ‘assaggio’ di quelli che erano i gusti degli Etruschi.

Per tutti, particolarmente consigliata alle persone non vedenti e ipovedenti

Fiesole al tramonto…degli Etruschi

Ore 18:00 – 20:00 | passeggiata in città al tramonto

Una passeggiata in uno dei momenti più suggestivi della giornata ci farà riflettere sulla fine della civiltà etrusca e sulla trasformazione di Fiesole da città etrusca a città romana. I monumenti archeologici della città, illuminati ora da una luce crepuscolare, si riempiranno di nuovi significati.

Per tutti | Ritrovo ore 18:00 in piazza Mino, davanti al Palazzo Comunale.

Se non diversamente indicato nel programma, le attività si svolgono presso l’Area e il Museo Archeologico di Fiesole, via Portigiani 1. Gli organizzatori raccomandano abbigliamento comodo e mascherina.

Per informazioni e prenotazioni:

tel. 055 5961293 – e-mail: infomusei@comune.fiesole.fi.it