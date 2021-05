Figline – I Carabinieri della Compagnia di Figline Valdarno, nella notte tra sabato e domenica scorsi, sono intervenuti presso il giardino pubblico intitolato al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa poiché ignoti, poco prima, avevano distrutto la lapide a lui intitolata e danneggiato anche un furgone in uso al Comune di Figline e Incisa Valdarno, parcheggiato poco distante dalla lapide, in quanto è stato rotto il lunotto posteriore.

A 500 m circa di distanza, in Piazza Fiorentina, è stato inoltre rotto il lunotto posteriore di un’altra autovettura parcheggiata