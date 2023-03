Lido di Camaiore – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ha vinto la prima tappa della Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, una cronometro individuale di 11.5 km con partenza e arrivo a Lido di Camaiore.Lennard Kämna (Bora – Hansgrohe) e Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) hanno fatto registrare il secondo e terzo miglior tempo sul traguardo.

Grazie a questo risultato Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) veste la prima Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale.

RISULTATO

1 – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) – 11.5 km in 12’28” alla media di 55.347 km/h

2 – Lennard Kämna (Bora – Hansgrohe) a 28″

3 – Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) a 31″

CLASSIFICA GENERALE

1 – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

2 – Lennard Kämna (Bora – Hansgrohe) a 28″

3 – Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) a 31″

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa e prima Maglia Azzurra Filippo Ganna ha dichiarato: “Sono molto felice di questa splendida performance. Dopo aver vinto la Strade Bianche con Thomas Pidcock abbiamo iniziato al meglio anche la Tirreno-Adriatico. Ho già ottenuto dei podi in questo inizio di stagione ma senza riuscire a vincere quindi il risultato di oggi è fondamentale per il mio morale, anche in previsione delle Classiche”.

Foto di Matteo Moriconi – Ganna sul podio