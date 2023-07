Firenze – Il nuovo procuratore di Firenze è Filippo Spiezia, rappresentate dell’Italia a Eurojust, l’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale.

Una nomina che ha spaccato il CSM, riunito in plenaria, esattamente a metà: 15 voti per Spiezia e 15 per Ettore Squillace Greco, procuratore di Livorno. Spiezia ha prevalso perchè per lui ha votato il vicepresidente Fabio Pinelli, il cui voto in caso di parità vale doppio. Spiezia ha preso il posto di Giuseppe Creazzo, che aveva lasciato il posto di procuratore di Firenze scoperto da un anno, da quando aveva chiesto e ottenuto dal Csm il trasferimento alla procura per i minorenni di Reggio Calabria.