Firenze – E’ un viaggio nel tempo, che ripercorrere un secolo di storia del movimento LGBT inglese, attraverso un ritmato montaggio di filmati provenienti dall’archivio del British Film Institute, protagonista del film Queerama, di Daisy Asquith in programma su Più Compagnia, la sala virtuale del cinema La Compagnia di Firenze, venerdì 26 giugno, ore 21 (ingresso 3,99).

Il documentario sarà preceduto da una presentazione in video di Bruno Casini e Roberta Vannucci, direttori del Florence Queer Festival, il festival dedicato alle tematiche lgbt, che ha organizzato la proiezione.

Realizzato in occasione del cinquantesimo anniversario della Britain’s landmark Sexual Offenses Act, che depenalizzava gli atti omosessuali in contesti privati in Inghilterra e Galles, il film di Daisy Asquith ripercorre cento anni di esperienze, ingiustizie, amori e desideri e liberazione sessuale di donne e uomini gay del XX secolo.

Attraverso il ricorso a materiale di repertorio, utilizzando oltre 50 spezzoni di film di finzione e documentari, la regista Asquith ripercorre un secolo di storia del movimento LGBT. Alison Goldfrapp, Hercules & Love Affair e John Grant firmano la colonna sonora.

Queerama offre una vasta gamma di cinegiornali sconosciuti e film amatoriali degli anni ’20, ’30 e ’40 che testimoniano gli arresti e i procedimenti giudiziari nei confronti degli omosessuali fino alle prime manifestazioni sui diritti degli omosessuali alla depenalizzazione degli anni ’60 e ’70 fino agli anni 90, con la lotta all’Aids.