Firenze – Il Consiglio comunale ha approvato, all’unanimità, la mozione sottoscritta dai gruppi consiliari PD, Lista Nardella, Italia Viva, Lega, Fratelli d’Italia, Sinistra Progetto Comune, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto – Italexit e Gruppo Centro che invita la Giunta comunale ad attivarsi presso A.C.F. Fiorentina per l’apertura gratuita al pubblico dello Stadio Franchi la sera del 7 Giugno prossimo venturo in occasione della finale di Conference League, garantendone la sicurezza al numero congruo dei partecipanti.

Diamo a Cesare quel che è di Cesare e a Draghi quel che è di Draghi: infatti, l’input, sotto forma di una prima versione pensata e scritta di suo pugno, è provenuto proprio dal capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi, cui poi si sono associati tutti i gruppi consiliari. La necessità dell’apertura dell’impianto del Campo di Marte è dettata dal fatto che la Fiorentina giocherà la finale contro il West Ham in un impianto, a Praga, che dispone di 20.000 posti a sedere e che solo 5.000 posti saranno messi a disposizione dei tifosi viola.

Questo il testo della mozione:

Soggetto firmatari: Tutti i gruppi consiliari

Oggetto: apertura dello Stadio Artemio Franchi per la Finale di Conference League

Data: 22 Maggio 2023

I sottoscritti Gruppi Consiliari, PD, Lista Nardella, Italia Viva, Lega, FdI, Sinistra Progetto Comune, Movimento 5Stelle, Gruppo Misto, Gruppo Centro

DATO che lo Stadio Artemio Franchi è proprietà del Comune di Firenze; concesso alla società calcistica ACF Fiorentina.

PREMESSO che il 7 Giugno pv. la Fiorentina disputerà a Praga la finale di Conference League 2023; lo stadio della capitale ceca non dispone che 20.000 posti e solo 5000 saranno a disposizione dei tifosi della fiorentina viola;

CONSIDERATO che per tutti i tifosi che rimarranno a Firenze a vedersi la finale, l’apertura al pubblico dell’Artemio Franchi potrebbe essere un ottimo spunto di aggregazione per la popolazione; che preferirà guardarsi lo spettacolo in compagnia, come fosse in diretta,

AUSPICATO che agli ingressi possano essere predisposti dei punti di raccolta per donare un contributo volontario da devolvere ai Comuni dell’Alto Mugello interessati dal disastro climatico ambientale.

per tutto ciò in premessa

INVITA LA GIUNTA COMUNALE

ad attivarsi presso A.C.F Fiorentina per l’apertura gratuita al pubblico dello Stadio Franchi la sera del 7 Giugno p.v. in occasione della finale di Conference League, garantendone la sicurezza al numero congruo dei partecipanti.