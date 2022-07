Firenze – “È stato finanziato attraverso l’avviso regionale dei fondi Sviluppo e coesione il secondo lotto di lavori per il completamento del sistema di salita alla Porta San Frediano”. Lo ha annunciato oggi in Consiglio comunale l’assessore ai Lavori pubblici Titta Meucci in risposta al question time del consigliere Massimiliano Piccioli (Pd). “L’intervento – ha spiegato l’assessore – è articolato in due lotti ed è programmato in stretto coordinamento con le opere di riqualificazione della sede stradale eseguite dalla direzione Mobilità. Per quanto riguarda il primo lotto, finanziato con le economie dell’intervento generale di riqualificazione illuminotecnica delle porte e delle torri, è stata realizzata la struttura della scala di accesso. Il cantiere è ancora in corso per esigenze di coordinamento con le opere stradali e in attesa dell’avvio del secondo lotto di completamento. Il secondo lotto consiste nel completamento della scala, nella sistemazione del camminamento sulle cortine murarie e nell’illuminazione di sicurezza di tutto il percorso di salita interno alla porta. Questo lotto è stato candidato all’avviso regionale dei fondi sviluppo e coesione 2021-2027, rispetto al quale nei giorni scorsi è stato pubblicato il decreto di assegnazione delle risorse. È già stata individuata l’impresa esecutrice e la consegna dei lavori, della durata prevista di 120 giorni, è programmata per settembre, con completamento dell’intervento previsto per dicembre 2022”.