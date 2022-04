Pisa – Taglio del nastro questa mattina in piazza XX Settembre per la mostra mercato del florovivaismo “Verde Pisa” che si terrà in centro città fino a domenica 10 aprile (apertura dalle 10.00 alle 20.00). Oltre ottanta le aziende florovivaistiche che espongono fiori e piante, in un percorso che da piazza Vittorio Emanuele a Corso Italia e piazza del Carmine giunge fino a Logge dei Banchi, piazza XX Settembre, Ponte di Mezzo fino a piazza Garibaldi.

«Pisa si prepara alla primavera. Questo fine settimana il centro storico della città viene invaso dai colori dei fiori di Verde Pisa e dai tanti eventi in programma – ha detto il Sindaco Michele Conti -. Intanto, in città sono iniziati gli allestimenti delle fioriture stagionali. Il nostro programma prevede la piantumazione di 9.337 essenze floreali primaverili. Prima di Pasqua tutto l’asse del centro storico, dalla Stazione a piazza Santa Caterina compreso il Giardino Scotto, il Lungarno Simonelli e la Cittadella, sarà abbellito dalle fioriture primaverili, mentre dopo le vacanze pasquali si passerà al Litorale, da Marina a Tirrenia. Ai grandi investimenti su rinnovo arboreo e manutenzione del verde urbano nei quartieri, che sono sotto gli occhi di tutti, aggiungiamo le fioriture per rendere più belle e decorose piazze, strade e giardini del centro e del Litorale».

In programma per tutto il fine settimana, concerti, conferenze e visite guidate alla scoperta delle curiosità cittadine e dei musei pisani. Molte le visite guidate alla scoperta della città, a cura di guide turistiche e ambientali (prenotazione al t. 339 5461383). Domenica 10 aprile visita “all’Orto delle meraviglie” (ore 11.00, durata 1.30 h), al Museo delle navi antiche di Pisa (ore 15.00, durata 1.30 h); sabato 9 aprile al quartiere di San Martino (partenza ore 10.30, durata 1.30 h) e “Dal fiume alla Fortezza” (ore 16.30, durata 2.30 h); domenica 10 aprile visite ai “Gioielli nascosti” (ore 11.00, durata 1.30 h), e all’“Orto mobile” (ore 15.00, durata 3.00 h). Sabato 9 aprile (ore 15.00, 15.30, 16.00) visite guidate anche alle Mura di Pisa (prenotazioni a: educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it).

Il programma dei concerti, dopo il successo di giovedì 7 in Logge di banchi a cura dei fiati dell’Orchestra Pisa Sinfonietta, prevede sabato 9 in piazza Vittorio Emanuele (ore 17.30) il concerto di “Chiara e gli scuri swing quintet”.

Per la durata della mostra, nell’atrio di Palazzo Gambacorti, esposizione di erbi spontanei eduli e sabato 9 aprile (ore 10.30) la conferenza a cura del professor Paolo Emilio Tomei su “La flora pisana. Guida alla vegetazione del territorio pisano”. Inoltre, gli studenti delle classi quarte dell’istituto Santoni, presso lo stand della scuola, realizzeranno laboratori di miniserre di piante officinali e bombe di semi per il ripopolamento vegetale di terreni incolti. Spazio anche ai libri e agli incontri con gli autori in Logge di Banchi a cura di Dreambook edizioni, Marchetti editore e Carmignani editrice.

“Verde Pisa” è organizzato da Alter Ego e Le Piagge Convivio, con il patrocinio del Comune di Pisa e di Regione Toscana, in collaborazione con Confartigianato Imprese Pisa, Cna, Confesercenti Toscana Nord, Orto Museo Botanico di Pisa, delegazione accademica di Pisa “Amici di Massimo Biagi”, ArnoIdea.