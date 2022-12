Firenze . L’assemblea generale della Fiom fiorentina ha eletto oggi, con 55 voti favorevoli su 58, Segretario Generale dei metalmeccanici della provincia, confermando la fiducia a Daniele Calosi. Presenti all’assemblea Michele De Palma, Segretario Generale della Fiom nazionale e Paola Galgani, Segretaria Generale della Camera del Lavoro di Firenze. Scrive in un post Calosi: “Ringrazio per la fiducia tutte le compagne e i compagni che come sempre cercherò di ripagare. Ringrazio il Segretario Generale Nazionale Michele De Palma per le conclusioni e la partecipazione al nostro congresso e anche per le belle parole non di circostanza che ha espresso. Al lavoro e alla lotta. Ci vediamo in piazza il 16 Dicembre per lo sciopero generale CGIL e Uil”.

Daniele Calosi, classe 1969, inizia a lavorare alla Nuovo Pignone e diventa delegato Fiom-Cgil. Dal 1998 è funzionario sindacale e l’8 marzo 2013 viene eletto segretario generale dei metalmeccanici di Firenze, poi confermato al Congresso del 2018.

È dirigente regionale e nazionale Fiom, coordinatore per la Segreteria nazionale Fiom del gruppo Nuovo Pignone. È anche alla guida della Fiom di Prato, dal 30 novembre 2020, e di Pistoia dal 18 ottobre 2021.