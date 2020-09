Firenze – Il campione aretino Orlando Fiordigiglio è tornato sul ring dopo un anno di forzata assenza. Ha battuto ai punti su sei tempi Francesco Lezzi di Bari

Il match, valido per il Memorial Mario D’Agata e Giorgio Luminati, è stato proprio d rientro. Boxe veloce con alcuni spunti tecnici di rilievo da parte di Fiordigiglio che però non affondava i colpi più di tanto. Solo al quarto round metteva segno un forte destro che metteva in difficoltà l’avversario. Giusto così.

Tornare a combattere dopo tanto tempo occorre ritrovare ritmo e colpo d’occhio. Comunque Fiordiiglio ha dimostrato già capacità di concentrazione e di buona condizione fisica. Lo attendono a breve scadenza incontri a livello internazionale.

L’altro match professionisti della serata si chiudeva in parità tra il 23enne fiorentino Paolo Bologna, valida la sua prestazione, e l’emiliano Nicola Quarneti.

Per quanto riguarda la boxe giusto ricordare la bella prova del peso leggero Marvin Demollari cresciuto alla Pugilistica lucchese contro l’imbattuto friulano Charlemagne Metonyekpon.

Un incontro all’ultimo respiro. Durissimi scambi alla corta distanza, destri e sinistri, ganci e montanti. Da una parte e dall’altra. Grande equilibrio. Insomma un match esplosivo da applausi. Verdetto per il pugile di casa, ma Demollari meritava sicuramente il pari.