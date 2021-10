Firenze – “Dusan è tranquillo, è tornato gasatissimo per le vittorie della sua Nazionale dove ha fatto tre gol: adesso è tutto ok. Sono dell’idea che tutti dobbiamo cercare di essere una squadra che riesca a fare il massimo in campo e per dare il massimo dobbiamo essere sereni. Mi auguro che non ci siano problemi sotto questo aspetto qua. Non dobbiamo farci influenzare da niente”. Senza Castrovilli, ancora out dopo la botta rimediata col Genoa, senza Dragowski fuori per almeno un mese a causa di una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del retto femorale della coscia destra riportata contro il Napoli (la speranza è di riaverlo contro il Milan dopo la sosta), senza Kokorin che ha accusato un affaticamento muscolare nell’allenamento di ieri sera e ancora alle prese con l’eterno problema del rinnovo del contratto di Vlahovic, Vincenzo Italiano cerca di dare un filo di serenità alla Fiorentina che domani, lunedì 18 ottobre, alle 20.45 affronterà il Venezia allo stadio Penzo. “Ho parlato con il ragazzo – ha detto nella conferenza stampa di pre-partita -, sono stato chiaro con lui: questo tipo di situazioni riguardano soltanto lui e la società: io sono protagonista di ciò che avviene in campo, a me interessa quello che potrà dare il calciatore. Vlahovic ha una fame impressionante e una voglia fuori dal comune ed io non posso che augurarmi che riesca a continuare così. Con serenità si fanno le cose in grande, senza di essa è tutto più difficile”.

Come al solito Vincenzo Italiano, un po’ come a suo tempo, Giovanni Trapattoni, fa pretattica e si tiene ben stretti gli undici che andranno in campo. E del Venezia allenato da Zanetti dice: “Loro sono una squadra che sta iniziando a prendere consapevolezza della categoria: nelle ultime gare ha mostrato grande compattezza, è una squadra che riparte veloce e con efficacia. A questo dovremo fare attenzione: le partite le fai diventare facili solo alla fine, quando hai dato il massimo. I serbi hanno giocato con Lussemburgo e Azerbaijan, hanno detto che sembravano gare scontate ma non c’è stato nulla di facile”.

Queste le probabili formazioni in campo in laguna: Fiorentina (4-3-3) – Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Nastasic, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Callejon, Vlahovic, Gonzalez. Venezia (4-4-2)– Romero, Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps, Črnigoj, Vacca, Busio, Johnsen, Aramu, Henry. Arbitro: Massimi di Termoli.