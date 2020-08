Firenze – La Fiorentina ha fissato tre amichevoli allo stadio Franchi prima del massimo campionato. Domenica prossima 30 agosto con la Primavera viola, ore 19 (senza la terna arbitrale); domenica 6 settembre ore 19,30, con la Lucchese neo promossa in serie C ed al lavoro per varare una squadra valida per il prossimo campionato. Infine la Fiorentina ospiterà domenica 13 settembre alle ore 21 la Reggiana che milita in serie B.