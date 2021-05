Cagliari – Cagliari e Fiorentina hanno pareggiato 0-0 in un match che ha visto due squadre soprattutto preoccupate di non perdere. L’anticipo odierno della 36/a e terz’ultima giornata del campionato di calcio di Serie, disputato sul terreno dell Sardegna Arena di Cagliari, ha visto due squadre guardinghe e chiuse con l’idea che il piccolo passo di oggi possa essere il definitivo grande passo per la salvezza.

“Siamo venuti qui per cercare di portare a casa i tre punti, davanti avevamo un avversario di qualità ed è venuta fuori una partita tesa, tattica – spiegato alla fine l’allenatore viola Iachini – Noi in uscita abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, immagino sia causato dalla tensione della partita in casa di un avversario diretto che stava facendo bene. Per 95′ per sul piano dell’attenzione è stata attenta e non ha concesso nulla. Volevamo fare qualcosa in più ma pazienza: in questi casi capisco l’importanza della gara. Non abbiamo preso gol, abbiamo dato continuità di risultati, non dimentichiamoci che giochiamo ogni tre giorni e qualcosa anche dal punto fisico possiamo averlo pagato oggi”.

A parte l’infortunio per Dragowski sostituito da Terracciano, qualche buona azione e un paio di mezze occasioni di Bonaventura e Kouamé, oltre alle ammonizioni di Pulgar e Caceres, la cronaca ha offerto pochissimo.