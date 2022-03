Firenze – Un incontro nella prossima settimana si terrà fra la società vola e il sindaco, oggetto il progetto vincitore per il restyling del Franchi emerso dal bando internazionale. Sembra così che la Fiorentina apra al nuovo restyling dello stadio, e a dirlo è il Dg della società Viola Joe Barone, nel corso della visita organizzata al Viola Park, che ha coinvolto quasi cento invitati tra sindaci della città metropolitana, istituzioni della Regione e rappresentanti delle categorie economiche, allo scopo non solo di mostrare lo stato avanzato dei lavori della nuova casa viola ma anche per parlare dell’impatto socio economico nel territorio.

“L’investimento della famiglia Commisso nel Viola Park e le nostre battaglie per la costruzione del nuovo stadio hanno fatto sì che il Governo si muovesse con il PNRR per il restyling del Franchi – ha sottolineato Barone – Se ci piace il progetto vincitore del bando? L’importante non è il consenso di tutti dal punto di vista estetico, l’importante è che ci sia un progetto, che ci sia un inizio e una fine che porti ad avere uno stadio per la Fiorentina e per Firenze. La prossima settimana ci incontreremo con il Sindaco, siamo pronti a parlare con gli architetti, gli ingegneri e con lui”.

Il Direttore Generale ha portato il saluto del Presidente Rocco Commisso aggiungendo che Commisso sta bene e appena il tempo lo permetterà tornerà a Firenze. Quanto alle voci di una possibile vendita della società, le ha liquidate con una battuta: “Le chiacchiere da bar sulla cessione non sono vere”.