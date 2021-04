Firenze – Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati sull’intero gruppo squadra della Fiorentina. A renderlo noto la stessa società viola. C’era particolarmente attesa per l’esito di quelli fatti da Gaetano Castrovilli e Cristiano Biraghi che hanno fatto parte della spedizione azzurra per gli impegni validi per le qualificazioni al Mondiale 2022, per adesso i risultati continuano ad essere negativi e il tecnico Beppe Iachini, che domenica sera al Franchi affronterà l’Atalanta senza gli squalificati Ribéry e Pulgar, si augura che la situazione rimanga così com’è. (ANSA).