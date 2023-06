Firenze – Questa sera mercoledì 7 giugno, lo stadio Franchi sarà aperto per la finale di Conference League che vedrà la Fiorentina scendere in campo contro il West Ham e che sarà trasmessa sui maxischermi. La partita inizierà alle 21. In vista dell’evento che richiamerà un notevole numero di tifosi e alla luce delle riunioni del COPS (Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica) e del tavolo tecnico del GOS (Gruppo operativo sicurezza) e vista la richiesta dell’ACF Fiorentina, gli uffici della Mobilità hanno predisposto una serie di provvedimenti di circolazione. Si tratta di un dispositivo più soft rispetto alle partite di campionato con i divieti di sosta solo nelle strade più vicine allo stadio.

In dettaglio dalle 15 di oggi saranno in vigore divieti di sosta in piazzale Campioni del ’69 (area mercato rionale). Alle 17 si aggiungeranno ulteriori divieti di sosta in viale Fanti (tra viale dei Mille e il numero civico 61 eccetto controviale tratto viale dei Mille-via Caponsacchi e nel controviale tra via Carnesecchi e il numero civico 53), viale Nervi e viale Valcareggi (eccetto controviale) mentre in via Pietro Caponsacchi scatterà il divieto di transito tra viale Fanti e via San Gervasio. Previsti anche divieti di transito in viale dei Mille (tra viale Fanti e via Frusa), viale Fanti (tra largo Genneralli e il numero civico 61 eccetto controviale tra viale dei Mille e via Carnesecchi), via Duprè (tra via Frusa e viale Fanti), via Caponsacchi (tra viale Fanti e via San Gervasio), viale Fanti (tra viale Nervi e via Calatafimi corsia con provenienza da quest’ultima), viale Paoli (fino all’intersezione con via Lungo l’Affrico compreso il controviale) e piazzale Campioni del ‘56. Sulla direttrice viale Paoli-piazzale Campioni del ’56 sarà consentito il transito per i veicoli dei tifosi diretti alle aree di parcheggio del piazzale Campioni del ’56 e piazza Berlinguer. I veicoli dei commercianti su area pubblica saranno collocati su un tratto del controviale di viale Fanti lato numeri civici.

I provvedimenti saranno in vigore fino alle 24.