Inchneon – Grande prova per Alice Volpi nella prova di fioretto femminile di Incheon. In Corea, la senese delle Fiamme Oro allenata da Giovanna Trillini, si conferma una delle atlete più forti della categoria. Una prestazione di grande livello che l’ha vista uscire sconfitta in semifinale contro la

canadese Harvey che è poi giunta seconda. Un ritorno sul podio per Alice dopo la finale ad otto dell’ultima prova in Bulgaria a Plovdiv. Su Instagram ha espresso la sua gioia con un post: “Faccia di bronzo!” ( https://www.instagram.com/p/Cdk_VcVM5Qs/?utm_source=ig_web_copy_link ).

Terzo posto per Alice Volpi nella gara femminile, che vale il quarto podio in stagione per la senese dopo il tris di vittorie ottenute nelle prime tre tappe di St.Maur, Poznan e Guadalajara.

L’azzurra delle Fiamme Oro in apertura di giornata ha superato le coreane Yujin Choi e Songoh Chae rispettivamente 15-7 e 15-8. Giunta tra le migliori 16 ha affrontato il derby interno contro Martina Favaretto e l’ha spuntata 15-13. In semifinale il match contro la canadese Eleanor Harvey si è

concluso per 15-13 in favore di quest’ultima, che ha poi perso la finale contro l’americana Lee Kiefer col punteggio di 15-11.

GP FIE FIORETTO FEMMINILE – Incheon (Corea del Sud), 15 maggio 2022

Finale

Kiefer (Usa) b. Harvey (Can) 15-11

Semifinali

Harvey (Can) b. Volpi (ITA) 15-13

Kiefer (Usa) b. Sauer (Ger) 15-5

Quarti

Volpi (ITA) b. Guo (Can) 15-8

Harvey (Can) b. Palumbo (ITA) 13-7

Sauer (Ger) b. Dubrovich (Usa) 15-14

Kiefer (Usa) b. Thibus (Fra) 15-12

Tabellone dei 16

Volpi (ITA) b. Favaretto (ITA) 15-13

Palumbo (ITA) b. Errigo (ITA) 15-14

Kiefer (Usa) b. Batini (ITA) 15-9

Tabellone dei 32

Volpi (ITA) b. Chae (Kor) 15-8

Favaretto (ITA) b. Tsuji (Jpn) 15-5

Errigo (ITA) b. Miyawaki (Jpn) 15-11

Palumbo (ITA) b. Scruggs (Usa) 15-13

Balze (Fra) b. Mancini (ITA) 15-12

Harvey (Can) b. Sinigalia (ITA) 15-4

Thibus (Fra) b. Calissi (ITA) 15-8

Batini (ITA) b. Rhodes (Usa) 15-7

Kiefer (Usa) b. Ricci (ITA) 15-4

Tabellone dei 64

Volpi (ITA) b. Choi (Kor) 15-7

Favaretto (ITA) b. Karamete (Tur) 15-7

Tsuji (Jpn) b. Cipressa (ITA) 15-14

Errigo (ITA) b. Diaz (Esp) 15-7

Palumbo (ITA) b. Pasztor (Hun) 15-9

Mancini (ITA) b. Cheng (Hkg) 15-11

Sinigalia (ITA) b. Kim (Kor) 15-2

Calissi (ITA) b. Tangherlini (ITA) 15-13

Batini (ITA) b. Azuma (Jpn) 15-5

Rhodes (Usa) b. Rossini (ITA) 15-9

Ricci (ITA) b. Park (Kor) 15-10

Tabellone preliminare dei 64

Rossini (ITA) b. Kuan (Hkg) 15-12

Fase a gironi

Martina Favaretto: 6 vittorie, 0 sconfitte

Olga Rachele Calissi: 5 vittorie, 1 sconfitte

Camilla Mancini: 6 vittorie, 0 sconfitte

Marta Ricci: 4 vittorie, 1 sconfitta

Serena Rossini: 4 vittorie, 2 sconfitte

Martina Sinigalia: 5 vittorie, 1 sconfitta

Elena Tangherlini: 4 vittorie, 1 sconfitta

Classifica (110): 1. Lee Kiefer (Usa), 2. Eleanor Harvey (Can), 3. Alice Volpi (ITA), 3. Anne Sauer (Ger), 5. Ysaora Thibus (Fra), 6. Jessica Guo (Can), 7. Francesca Palumbo (ITA), 8. Jacqueline Dubrovich (Usa), 10. Arianna Errigo (ITA), 13. Martina Batini (ITA), 14. Martina Favaretto (ITA), 19. Camilla Mancini (ITA), 21. Olga Rachele Calissi (ITA), 23. Martina Sinigalia (ITA), 24. Marta Ricci (ITA), 35. Erica Cipressa (ITA), 45. Elena Tangherlini (ITA), 50. Serena Rossini (ITA).

foto Bizzi Team