AREZZO – Con il mese di giugno torna con un nuovo appuntamento “ARTwalk + tour gastronomico ITALY”, “Camminare con l’Arte”. Sarà l’occasione per onorare il grande poeta francese Charles Baudelaire, uno dei più importanti autori del XIX secolo, di cui lo scorso 9 aprile si ricordavano i 200 anni dalla nascita.

La mostra

Giovedì 24 giugno, alle ore 18:00, l’ARTwalk inizierà con il vernissage a Via Cavour 85 della collettiva “Fiori dal Mal” co-curata da Danielle Villicana e Maurizio D’Annibale. Il giornalista Fabrizio Borghini nel corso dell’iniziativa realizzerà un servizio per la trasmissione Incontri con l’Arte. Presenterà la serata, direttamente dalla California (via Zoom), la professoressa di nazionalità francese Odile Dewar, esperta di Baudelaire. “Baudelaire era un visionario. Ha saputo catturare l’essenza dell’arte collegando tutti i media artistici attraverso la magia dei sensi. È stato in grado di esprimere la stessa missione dell’artista, che è quella di essere un messaggero dell’eterno e del Divino ed è in grado di estrarre la bellezza anche dalla sofferenza e dalla bruttezza”.

Questo ARTwalk ha una grande novità! Cogliamo infatti l’occasione per celebrare i nostri 10 anni di attività e vogliamo farlo con gli artisti e gli amanti dell’arte per brindare tutti assieme! Dal dicembre 2010 Danielle e Maurizio hanno organizzato e orchestrato oltre 115 mostre. Ringraziamo tutti i collaboratori negli anni, che sono tanti, e tutti coloro che hanno creduto in noi e nei nostri artisti. Con questo appuntamento inauguriamo un nuovo spazio dedicato all’arte contemporanea a Via Cavour 113. La mostra collettiva “Fiori dal Mal” si svilupperà quindi nei due luoghi e con grande felicità includiamo due studi privati nelle vicinanze nel nostro ARTwalk: ESMERARTE creazioni artistiche e RARO Raffaele Rossi.

Esporranno circa 40 artisti, tra i quali annoveriamo grandi talenti del territorio e internazionali. Gli artisti partecipanti sono: Daniele Alfani, Nino Barone, Josiane Ester Bianconi, Gianni Bigoni, Enrico Borgogni, Dina Cangi, Vincenzo Calli, Paolo Caponi, Antonio Carbone, Giuliana Casi, Antonella Cedro, Giuseppe Ciccia, Florin Cinpoesu, Ernie Connolly, Maria Czako, Stefano D’Amico, Angela Fanny Di Bella, Lucia di Miceli, Andrea Facchini, Carlo Fontana, Enzo Gambelli, Giacobbe Giusti, Carlo Lanini, Susan Leyland, Sabrina Livi, Patrizia Manni, Lucjan Marku, Curtis McElhinney, Lucio Meacci, Giancarlo Montuschi, Dario Polvani, Eliana Sevillano, Christopher Slatoff, Catia Tucci, Alexander Villicana, Danielle Villicana D’Annibale, Ruth Weisberg. Vi aspettiamo il 24 giugno per una serata eccezionale in Via Cavour!

“Fiori dal Mal” e ARTwalk + tour gastronomico ITALY gode della collaborazione dell’Associazione Toscana Cultura, nonché della partecipazione del media partner Toscana TV.

Gli eventi sono organizzati da Villicana D’Annibale Inc., in collaborazione con i locali di Via Cavour.

Il tour gastronomico – giovedì 24 giugno

Alle ore 20:00 inizia la cena itinerante, che farà tappa ad Antica Bottega di Primo (Via Cavour 92) e a La Cantina del Doc (Via Cavour 61). La partecipazione al tour gastronomico è a pagamento. Tante delizie culinarie vi aspettano!

Orario

La mostra collettiva rispetterà il seguente orario: in Via Cavour 85 e Via Cavour 113 dal martedì al sabato dalle ore 16 alle ore 20 e dietro appuntamento nei restanti giorni. La mostra è chiusa nei giorni 3, 4 e 5 luglio. Le botteghe private saranno aperte nei loro orari consueti. La mostra proseguirà fino al 14 luglio 2021 a ingresso gratuito.

Per prenotare la cena itinerante o per altre informazioni si prega di contattarci al numero (+39) 338 6005593 o alla seguente email: tuscany@villicanadannibale.com o al sito web: www.ARTwalkITALY.com.