Prato – Suggestivi dipinti con nature morte di fiori in un ideale confronto, dal 19 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 sui siti www.palazzopretorio.prato.it e www.fondazionedevito.it.

La mostra virtuale Fiori dipinti del Seicento Napoletano nelle Collezioni di Palazzo Pretorio e della Fondazione De Vito, a cura di Nadia Bastogi e Rita Iacopino unisce due dipinti della scuola napoletana provenienti dal Museo di Palazzo Pretorio di Prato con quattro tele della Fondazione De Vito a Vaglia.

Un confronto questo fra le affinità di linguaggio e di stile tra il maestro della natura morta napoletana, Luca Forte, uno specialista come Giuseppe Recco, proveniente da una famiglia di artisti napoletani con una lunga tradizione, entrambi della collezione Della Fondazione De Vito, e due tele di Gasparo Lopez, pittore napoletano molto apprezzato a Firenze, presente nelle collezioni di Palazzo Pretorio a Prato.

La mostra, nata per essere visitata in presenza e già pronta per l’apertura al pubblico, si è trasformata in una versione online, visto il proseguimento dell’emergenza sanitaria, volendo comunque essere rappresentativa data l’importante documentazione per la ricerca fra le opere del Seicento napoletano delle due raccolte, all’interno della storia del collezionismo, concludendo l’esposizione “Dopo Caravaggio. Il Seicento napoletano nelle collezioni di Palazzo Pretorio e della Fondazione De Vito” al Museo di Palazzo Pretorio a Prato e resa possibile attraverso la collaborazione fra il Comune di Prato con il Museo di Palazzo Pretorio e la Fondazione De Vito.

“Tutto questo nell’ottica di rendere alla città un contributo con iniziative concrete che rimangano nel tempo, dando visibile testimonianza, in questo particolare momento, di tutto il nostro impegno per la cultura ed i musei”, affermano Simone Mangani, Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Prato e Giancarlo Lo Schiavo, Presidente della Fondazione De Vito.

Info e prenotazioni:

Tel. +39 0574 24112 da lunedì a sabato 9.30-19; domenica 9.30 18.30

museo.palazzopretorio@comune.prato.it

prenotazioni.museiprato@coopculture.it

In foto:

Luca Forte (Napoli, 1605-1606 ca. – 1660 ca.)

Vaso di fiori istoriato, con rose e iris

1649 Olio su tela 115 x 81 cm

Iscrizioni: sulla base di pietra a destra “L f ‘49”

Vaglia (Firenze), Fondazione De Vito