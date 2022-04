Borgo San Lorenzo – Tutto pronto a Borgo San Lorenzo per Fiorinfiera, la Mostra Mercato di Piante e Fiori, che da venerdì, fino a domenica 10 aprile celebrerà nel luogo dove è nata, la sua nona edizione.

Da sabato poi il centro storico di Borgo San Lorenzo sarà quindi teatro di esposizioni, grazie alla presenza anche di oltre quindici aziende agricole del territorio, in una sorta di percorso floreale, grazie anche all’allestimento floreale pensato per Via Mazzini e Corso Matteotti, che condurrà fino alle aiuole dei giardini di Borgo San Lorenzo che accoglieranno piante e fiori di ogni tipo, dalle tipicità stagionali alle piante da ornamento, dai sempreverdi fino agli agrumi ed alle attrezzature e macchine per giardino e per l’orto. Nella splendida cornice dei giardini monumentali di Piazza Dante, la mostra mercato di piante, fiori, attrezzi per il giardino e vita all’aria aperta che anche quest’anno, dopo i successi delle precedenti edizioni, prenderà il via la mattina del venerdì. La manifestazione raccoglierà oltre 40 espositori del settore che animeranno l’area verde dei giardini di Piazza Dante. Borgo San Lorenzo si trasformerà così in un vero e proprio grande giardino all’aperto, divenendo attrazione irripetibile per gli amanti del florovivaismo, dell’orticoltura e del giardinaggio. Un mercatino colorato completerà l’offerta nel tratto di strada antistante il Comune ed in Via Bandini. Ed anche le attività della zona compresa o limitrofa all’evento accoglieranno con fiori e colori i visitatori.

Collaborazioni ed attività collaterali, come la presenza di alcune associazioni che raccoglieranno, con prodotti a tema, fondi per le loro attività, molto apprezzate sia da espositori che da visitatori provenienti anche da fuori regione, fanno di ‘Fiorinfiera’ uno degli appuntamenti principali della primavera mugellana ed una delle fiere di settore divenute ormai storiche nel panorama toscano ma non solo.

“Siamo all’inizio delle manifestazioni e degli eventi che l’amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo propone in collaborazione con la Pro Loco e Periscopio Comunicazione, spiega soddisfatto l’assessore alle attività produttive del Comune di Borgo San Lorenzo, Franco Frandi. Fiorinfiera è come un risveglio e una ripartenza oltre che dall’inverno, dal lungo periodo di pandemia che ci ha messo a dura prova: che sia davvero un momento importante per tutte le attività produttive e commerciali del territorio. I fiori, e tutto il mondo legato a giardini, orti e vita all’aria aperta, siano di buon auspicio per il prossimo futuro. Questo fine settimana Borgo San Lorenzo, il suo giardino ed il suo centro storico, saranno il teatro di un evento senza dubbio piacevole, interessante, apprezzato e molto atteso. In un momento anche molto difficile e molto doloroso per gli eventi di guerra che da oltre un mese ci stanno sconvolgendo, un pensiero ed un consiglio da questo evento “Fiorinfiera” va ai responsabili di questo orribile disastro, conclude Frandi: ‘Mettete dei fiori nei vostri cannoni’!”

Fiorinfiera è organizzata dalla Pro Loco di Borgo San Lorenzo e la Periscopio Comunicazione con il contributo ed il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, il patrocinio dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, e la collaborazione del CCN “Nel Borgo” di Borgo San Lorenzo, Confcommercio, Confesercenti, BCC-Banco Fiorentino e la sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo.

Tutte le informazioni su questa nona edizione si possono trovare sul sito www.fiorinfiera.it e sul profilo FB Fiorinfiera.