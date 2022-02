Firenze –Importanti novità in vista per la strada di grande comunicazione. Entro i prossimi due anni la gestione della FiPiLi dovrebbe passare alla società regionale Toscana Strade ed in questo senso l’arrivo di questi nuovi fondi potrebbe preparare al meglio il passaggio di consegne. Il Sindaco della Città Metropolitana di Firenze, Dario Nardella, ha poi spiegato come la convenzione con la Metrocittà scadrà a fine dicembre 2022, ma nel rinnovarla potrebbe essere opportuna una modifica, anch’essa utile al traghettamento verso la nuova società.

L’idea è quella di incrementare di 3 milioni di euro il fondo per la gestione ordinaria, arrivando ad 11 milioni, anche mediante l’utilizzo dei proventi delle multe sulla FiPiLi, destinandone una quantità maggiore a questa importante arteria stradale. All’ordine del giorno anche la possibilità che la FiPiLi possa divenire una strada a pagamento, ipotesi più volte paventata negli anni e a cui il Sindaco di Pisa, Michele Conti, si è opposto in maniera netta, chiedendo che non ci sia il pedaggio per gli automobilisti, considerati perlopiù pendolari e residenti. Sono arrivate in questo senso le rassicurazioni da parte del Presidente della Regione Eugenio Giani, mentre resta al vaglio l’ipotesi in relazione al transito dei mezzi pesanti.

(Nicola Giannattasio)

Video di Florence Tv – Città Metropolitana di Firenze