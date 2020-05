Firenze – E’ cominciata la fase 2 dell’emergenza sanitaria per la pandemia di coronavirus. Florence Tv ha documentato il primo giorno delle riaperture: come si presenta la città il 4 maggio 2020, tra le persone che cominciano a rimuoversi, le nuove regole da osservare per l’uso dei mezzi pubblici, il servizio per asporto degli alimentari e non solo.

Video; Florence TV – Città Metropolitana di Firenze