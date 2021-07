Firenze – Arrivare in treno alla stazione di Firenze Santa Maria Novella, salire su un bus diretto e raggiungere in 20 minuti l’aeroporto Amerigo Vespucci: ecco Firenze Airlink, il nuovo servizio di Trenitalia e Busitalia (Gruppo FS Italiane) che consente l’acquisto di un unico biglietto integrato – treno+bus – per qualunque percorso con origine o destinazione la stazione ferroviaria di Firenze SMN e l’aeroporto fiorentino. Un modo per risparmiare tempo e programmare al meglio le proprie vacanze, ma anche un ulteriore strumento per accompagnare il ritorno in Toscana dei tanti turisti stranieri da sempre innamorati di questa regione.

Firenze Airlink è disponibile su tutti i canali di vendita di Trenitalia: App, biglietterie self service e di stazione, agenzie di viaggio e punti vendita Tabaccai PUNTOLIS, Mooney e Banca5.

Per acquistarlo sarà sufficiente indicare Firenze Aeroporto quale stazione di arrivo o di partenza. La fermata del bus è presso l’autostazione Busitalia adiacente il terminal ferroviario di Firenze S.M.N. Il costo del servizio bus, che non può essere venduto separatamente dal biglietto ferroviario, è di 6 euro (gratis per i bambini fino a 4 anni di età). Nessun supplemento è richiesto per i bagagli.