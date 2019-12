Firenze – Sono stati trovati morti dal genero nella casa dove abitavano, secondo le prime informazioni: marito e moglie, 93 e 88 anni, senza vita, un caso su cui aleggia l’ipotesi dell’omicidio-suicidio, formulata dagli inquirenti. Secondo l’ipotesi formulata ad ora, l’uomo potrebbe aver strangolato la moglie sparandosi poi alla testa con un fucile da caccia. Il pubblico ministero ha effettuato un sopralluogo nell’abitazione in cui non è stato rilevato alcun segno di effrazione e lunedì disporrà l’incarico per l’autopsia. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Firenze.