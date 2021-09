Firenze – E’ morto oggi in via Sestese, a Firenze, un uomo di 37 anni che era in sella a uno scooter. Il mezzo si è scontrato con un auto. Il sinistro mortale si è verificato verso le 11.30 di questa mattina, 6 settembre. L’uomo, di 37 anni, è stato soccorso dagl operatori sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. A seguito dell’ncidente, via Sestese è stata chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto è intervenuta per l’esecuzione dei rilievi la polizia municipale.