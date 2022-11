Firenze – Le dimissioni da assessore al bilancio della giunta Nardella da parte di Federico Gianassi sono state condivise dal sindaco, che ha comunicato di aver individuato Giovanni Bettarini come assessore subentrante nelle stesse deleghe. “Questa mattina – ha detto il sindaco Nardella – mi sono incontrato con l’onorevole Gianassi e ho condiviso la sua decisione di dimettersi dall’incarico di Assessore della nostra Città per dedicarsi al ruolo di Deputato della Repubblica. La decisione è sopraggiunta – contiua il primo cittadini – al termine delle ultime attività che Federico ha svolto per l’avvio del progetto della Multiutility, la definizione del Piano del Commercio, e la predisposizione dell’ultima variazione di Bilancio. Ringrazio Federico per il grande lavoro svolto al servizio dell’Amminiatrazione e della Città, pertanto comunico di avere individuato in Giovanni Bettarini la persona che subentrerà nelle stesse deleghe. Con Giovanni, che ha già ricoperto il ruolo di assessore nella mia Giunta, garantiremo una piena continuità del lavoro dell’Amministrazione nell’interesse della Città. Ho già dato mandato al Segretario Generale di provvedere a redigere gli atti necessari”. Giovanni Bettarini, lo ricordiamo, aveva già fatto parte della precedente giunta Nardella con le deleghe alle politiche del territorio e all’urbanistica.

Ma non è questa la sola novità proveniente da Palazzo Vecchio stamani. Infatti, la consigliera comunale del Pd Barbara Felleca ha annunciato il suo passaggio dal Partito Democratico ad Italia Viva-Calenda. La consigliera eletta nelle fila del Pd riveste la carica di vicepresidente del consiglio comunale. Un passaggio piuttosto significativo, dal momento che la sua decisione pone di fatto le basi per la costituzione del gruppo nell’assemblea cittadina. Sembra così che, sulle basi del 15% ottenuto nelle ultime politiche in città, non cessi l’azione di “disturbo” che il leader di IV Renzi sta portando ai fianchi della maggioranza di Palazzo Vecchio, nonostante la presenza in giunta dell’assessora all’Università, anagrafe e lavori pubblici Titta Meucci, fedelissima di lungo corso dello stesso Matteo Renzi.