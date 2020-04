Firenze – BAN Firenze conferma il secondo incontro annuale con ospiti e soci per presentare le startup in una veste totalmente rinnovata per rispondere alle necessità dell’epidemia in corso.

Questo nuovo appuntamento si svolgerà online in diretta sul canale YouTube dell’associazione Firenze Business Angels Network.

Il webinar vedrà l’intervento di diversi ospiti e la partecipazione di tre startup: in veste di giudice Mario Moroni, imprenditore digitale, startup mentor e speaker su m2o radio; FLEEP Tech, startup che realizza circuiti e sistemi elettronici stampabili su ogni superficie per rendere flessibile e riciclabile il futuro dell’elettronica; Saba Technology, azienda che tramite il suo sistema Easy Drop produce acqua dall’umidità; Tulips, supermercato online che gestisce tutta la filiera con consegne a domicilio.

Per partecipare all’evento, che si svolgerà mercoledì 15 aprile a partire dalle ore 19, è necessario registrarsi qui, la partecipazione è gratuita per i soci BAN Firenze, per i non iscritti all’associazione è richiesta una donazione minima di 5 € che sarà interamente devoluta a progetti locali che sostengono gli ospedali fiorentini, contributo che andrà ad aggiungersi alle risorse già messe a disposizione da BAN Firenze per i programmi Forza e Cuore e Amici di Firenze.

L’associazione Firenze Business Angels Network (BAN Firenze), che ad oggi conta oltre cinquanta soci, in sei anni dalla sua costituzione ha realizzato tramite OpenSeed, startup innovativa e suo veicolo di investimento molte attività: tredici investimenti in startup innovative, ha collaborato alla creazione di tre nuove società, contribuito allo sviluppo di CleanBnB (azienda leader in Italia nel settore delle locazioni a breve termine) e Seed Money (specializzata in startup early stage che aiuta a crescere e in cui investe).