Firenze – Continua a contrarsi l’offerta di case in affitto. Il trend continua per il quinto trimestre consecutivo: negli ultimi tre mesi del 2022 si è registrato un calo del 36% rispetto all’analogo periodo del 2021.

La notizia è stata resa pubblica dall’l’Ufficio Studi di idealista, il portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia. Nel trimestre precedente, la contrazione era stata ancora più evidente, del 43,5%. Fra i 175 capoluoghi italiani, su 107 la riduzione ha raggiunto picchi dell’81% a Torino e Ferrara.

Firenze registra una contrazione sull’offerta affitti pari a -66%, insieme a Roma.

Contrazioni dell’offerta superiori alla media del 36% in altre 19 realtà, compresi i principali mercati dell’affitto come Verona (-67%), Firenze e Roma (entrambe -66%) in primis. Venezia arriva – 57%, Milano – 49%,, Napoli presenta -40 per cento. Ancora, emerge in Toscana il -36% di Lucca. A fronte del generale calo, per 27 città l’offerta di incrementa rispetto a un anno fa. L’aumento maggiore a Nuoro, + 120%, seguita da Pesaro, con il 79%, Trento (76%) e Trieste (60%).