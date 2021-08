Firenze – Come prima, più di prima. Con buona pace del Covid, di distanziamento sociale e mascherine. I turisti tornano ad affollare Firenze. E la città è pronta a riprendere il suo rito. Questa è la foto scattata stamattina, lunedì, giorno di lavoro e con le vacanze ormai alle spalle. Ma non per tutti perché la coda per entrare a Santa Maria del Fiore arrivava fin quasi di fronte a palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione, cingendo tutta la parte destra della basilica. Insieme a loro sono ricomparsi anche gli artisti di strada, i ritrattisti, insomma tutto ciò che gravita intorno alla parola turista.

E i tavolini? Ottimi e abbondanti, fin quasi a non poter camminare in mezzo alla strada visto che alla stregua di un rampicante rigoglioso si allargano e si allungano sempre di più. Naturalmente i prezzi per potersi sedere e mangiare con davanti la splendida visione del Battistero o della Cattedrale sono stati ritoccati: al rialzo come è ovvio e questo era abbastanza scontato anche se qualcuno molto ingenuamente era pronto a scommettere che non ci sarebbero stati aumenti proprio per invogliare il ritorno a visitare la città. Come prima, più di prima.