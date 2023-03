Firenze – Un’esperienza immersiva unica al mondo che accompagnerà cittadini e visitatori al cuore della città. L’abbraccio di Firenze ai suoi ospiti si chiama The Gallery: un impianto futuristico realizzato dalla società Real Media composto da audio video ledwall di ultima generazione, che accoglierà le centinaia di migliaia di persone che utilizzano il passaggio pedonale tra Santa Maria Novella e il Duomo per accedere o lasciare il centro storico. Un assaggio della bellezza che il cuore di Firenze – patrimonio Unesco – custodisce e advertising spettacolare: tutto questo e molto altro scorrerà sugli schermi in alta definizione di The Gallery.

L’installazione, lunga 25 metri, è pensata per accogliere in maniera immersiva: gli audio video ledwall rivestono interamente le due pareti verticali e il soffitto della galleria, per un totale di 200 mq di schermi e quasi 30 milioni di pixel creando un’immersività a 240°. Grazie al brevetto di una società specializzata in sistemi di emissione sonora, l’impianto è inoltre dotato di audio “invisibile”: l’utilizzo di appositi dispositivi installati dietro al ledwall al posto delle tradizionali casse acustiche, permetterà di trasmettere il suono attraverso le vibrazioni, creando così una “bolla sonora” a 360°.

La presentazione si è tenuta questa mattina alla presenza di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Giovanni Bettarini, assessore al bilancio, commercio e attività produttive del Comune di Firenze, Sara Funaro, assessora educazione, welfare e immigrazione del Comune di Firenze, Moreno Mascia, Ceo di Real Media, Francesco Posarelli, general manager di Real Media.