Firenze – La seduta del Consiglio comunale di lunedì prossimo, 9 marzo, si svolgerà in seduta ordinaria nel Salone dei Cinquecento e non nella consueta sede del Salone dei Duecento, per rispettare le disposizioni come da DPCM del 4 marzo.

L’accesso non sarà consentito al pubblico, che potrà seguire i lavori dell’assemblea con la diretta streaming attivabile dal sito del Comune di Firenze.

Si comincia come di consueto con l’ora dedicata al Question Time, dalle 14,15. A seguire la seduta si aprirà con i 30 minuti per comunicazioni e domande di attualità.

Tre le delibere al voto: la variante al Regolamento Urbanistico (Scheda norma AT 12.05) per l’ex Caserma Vittorio Veneto; la costituzione di una Commissione speciale “per l’emergenza climatica” (proposta dal gruppo Sinistra progetto comune) ed, infine, la delibera che chiede di istituire la Commissione speciale del Consiglio Comunale “Per il contrasto a Firenze dei fenomeni di intolleranza e razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza” (proposta dai gruppi PD, Lista Nardella, Sinistra Progetto Comune e Movimento 5 Stelle). Iscritte nell’ordine dei lavori anche numerose interrogazioni, oltre ad ordini del giorno, mozioni e risoluzioni. La conferenza dei capigruppo ha stabilito la chiusura dei lavori per le ore 19.