Firenze – Sono stati pubblicati oggi sulla rete civica del Comune i bandi per l’erogazione di contributi economici per l’acquisto dei veicoli a basse emissioni in vista dello stop ai diesel inquinanti in centro e nella fascia di viale Gramsci in vigore dal 31 marzo.

Si tratta di 3,5 milioni di euro destinati sia ai cittadini residenti sia ai soggetti giuridici (micro, piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi titolari di partita iva ed agli enti del terzo settore). I veicoli ammessi a contributo saranno quelli con alimentazione elettrica, ibrida, a gas, bifuel (benzina/metano, benzina /gpl) o a benzina ed essere conformi alla categoria Euro 6. I contributi possono essere concessi per i veicoli acquistati a partire dalla pubblicazione del bando (da oggi) e saranno erogati solo per acquisti con contestuale rottamazione di un mezzo appartenente alle categorie sottoposte a divieto salvo esaurimento del fondo disponibile. L’entità del contributo non potrà superare il 50% del costo totale (esclusa Iva e messa in strada).

La presentazione delle domande, solo online con le credenziali Spid, sarà possibile a partire dalle 12 del 25 marzo fino alle 12 del 30 giugno sul sito della SAS (www.serviziallastrada.it).

I bandi sono consultabili alla pagina https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-e-vantaggi-economici?language_content_entity=it