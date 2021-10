Firenze -“Dante in piazza!” la performance collettiva in onore del poeta, che si è svolta ieri pomeriggio in piazza Santa Croce ed ha dato ufficialmente il via all’ottava edizione di Firenze dei bambini, il festival organizzato da MUS.E con l’Assessorato all’educazione e Le Chiavi della città del Comune di Firenze. Lo spettacolo, corale e partecipativo, è stato promosso da Fondazione CR Firenze e parte del progetto Teatro Urbano di Fondazione Teatro della Toscana, a cura di Venti Lucenti e in collaborazione con l’Assessorato all’Educazione del Comune di Firenze – Le Chiavi della Città (si ringrazia l’Opera di Santa Croce per la disponibilità).