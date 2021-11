Firenze – Rassegna di eventi in programma a novembre 2021 a Firenze e area metropolitana fiorentina. Le segnalazioni sono tratte da Feel Florence, il sito ufficiale del turismo di Città Metropolitana e Comune di Firenze. Dante 700 – In occasione dei 700 anni della morte del Sommo Poeta, sono tante le iniziative in programma.

Il Museo del Bargello ospiterà fino a gennaio la mostra “La mirabile visione. Dante e la Commedia nell’immaginario simbolista”, che affronta il tema della fortuna dantesca nella seconda metà dell’800. Fino al 16 novembre, presso il Museo di Palazzo Medici Riccardi e la Biblioteca Moreniana è possibile visitare una piccola e preziosa esposizione dedicata al Sommo Poeta, dal titolo la “Festa di Dante”.

Il complesso monumentale di Santa Croce ospiterà fino a gennaio un innovativo progetto culturale concepito dall’artista Felice Limosani. Le mostre – Fino al 16 gennaio presso la Cattedrale dell’immagine di Firenze visitabile l’esposizione “Inside Dalì”, una suggestiva creazione artistica e multimediale che si concentra attorno alla vita dell’artista catalano. Palazzo Medici Riccardi ospita Anima – La magia dell’animazione da Biancaneve a Goldrake, la grande rassegna dedicata ai paladini dei cartoni animati che è stata prorogata fino al 14 novembre. Il Museo degli Innocenti accoglie i mitici mattoncini nella mostra “I love Lego”, in programma fino al 31 gennaio.

A Vicchio si fa un tuffo nella Preistoria. L’ampio parco adiacente alla piscina comunale fino al 28 febbraio 2022 assomiglierà a “Jurassic Park”, popolato di dinosauri e animali preistorici. Musica e Festival – “Suoni Riflessi” torna anche questo autunno con la XIX° edizione. 13 appuntamenti fino al 14 novembre in tre diverse sedi, Firenze, Bagno a Ripoli ed Empoli, con particolare attenzione per i talenti emergenti. Torna l’edizione 2021 della rassegna internazionale di danza “La democrazia del corpo” con spettacoli, incontri e laboratori fino all’11 dicembre. Al Cinema La Compagnia e alla Manifattura Tabacchi dal 10 al 14 novembre si volgerà la 14^ edizione dello “Schermo dell’Arte Film Festival”.

Enogastronomia – Dal 12 al 14 novembre nel centro storico di Figline Valdarno, frazione di Figline e Incisa Valdarno, arriva “Autumnia”, un evento dedicato all’agricoltura, all’ambiente e all’alimentazione. Sport & walking – Il 28 novembre dopo lo stop forzato del 2020 torna la “Firenze Marathon”, il principale evento di corsa su strada in Toscana, secondo solo a quello di Roma a livello nazionale e tra le prime 20 maratone più importanti del mondo.

