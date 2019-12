Firenze – Il Comitato toscano di ciclismo ha reso noto il calendario 2020 delle gare nella nostra regione categorie èlite ed under 23. Prima corsa il 22 febbraio con la Firenze-Empoli, gara, promossa dalla “Maltinti” di Empoli e si chiuderà, il 13 ottobre a Ponsacco con il Gran Premio del mobilio.

Un calendario interessante con molte corse di qualità visto che comprende, tra le altre, due appuntamenti internazionali (Carrara e Terranova Bracciolini); il campionato italiano under 23 a Bacchereto di Prato; da una dozzina di prove a carattere nazionale. Il campionato toscano sarà disputato a Montelupo Fiorentino.

La Firenze-Empoli, alla sua 43° edizione, è già in cantiere. Saranno circa 200 i partecipanti under 23 e lo sponsor Renzo Maltinti, industriale empolese, presente nel ciclismo da una vita, schiererà una sua formazione formata da 12 validi under 23 : Leonardo Aposti, Matteo Chiacchini, Ettore Mugnaini, Francesco Pirro, Matteo Sensi, tutti riconfermati, Manuel Allori, Niccolo Garibbo, Omar Marocuan, Enrico Baglioni, Jacopo Boschi, Alessio Conforti, Matteo Regnanti.

Calendario élite e under 23 del 2020.

FEBBRAIO – 22 : Firenze-Empoli; 23 : G.P.Torre di Fucecchio;

MARZO – 15 : Cronosquadre Versilia a Forte dei Marmi (nazionale); 28 : 4° Giri delle Balze Terranuova Bracciolini (Arezzo); 31 : 41° Trofeo Zanchi a Castiglion Fibocchi;

APRILE – 7 : 41° Fiera a Mercatale Valdarno; 11 : G.P. Città di Pontedera; 13 : 57° Coppa Sportivi di Poggio alla Cavalla Pistoia; 25 : Trofeo San Leonino (Arezzo); 28 : Coppa Lanciotto Ballerini a Campi Bisenzio;

MAGGIO – 1 : G.P. La Penna (Arezzo); 3 : Trofeo Learco Guerra a Badia Agnano; 9 : 21° Trofeo Meucci Castiglion Fiorentino; 10: 32° : G.P. Industria del Marmo a Carrara (internazionale); 12 : 70° Coppa Cicogna (Arezzo); 16: G.P. Lari Pisa; 17 Trofeo Matteotti a Mercialla (Firenze) nazionale; 23 : 48° Città di Empoli; 24 : Montelupo Fiorentino, campionato toscano èlite e under 23; 26 : Trofeo Città di San Giovanni Valdarno; 30 : G.P. La Serra Pisa (nazionale).

GIUGNO – 2 : Pistoia-Fiorano Modena; 20 : Giro del Montalbano Bacchereto campionato italiano categoria under 23; 21 : 61° Giro delle Valli Aretine a Rigutino; 28 : 1)°Trofeo Città di Malmantile;

LUGLIO – 11 : Giro delle Due Province (Pisa); 9 : Marciana Cascina; 12 : 9° Trofeo Sensi Mastromarco Pistoia; 21 : 57° G.P. Città di Vinci; 28 : 12° G.P. Polverini a Levane di Arezzo;

AGOSTO – 2 : 51° Coppa Bologna a Montallese, nazionale; 4 : Trofeo Comune di Lamporecchio; 15 : Firenze-Viareggio; 23 : Giro del Casentino, nazionale a Corsalone; 25 : Gambassi Terme; 30 : Montalto Pergine di Arezzo, nazionale.

SETTEMBRE – 1 Circuito di Cesa e 44° Trofeo Comune di Castelfranco di Sopra (Arezzo); 2 : 75° G.P. Comune di Cerreto Guidi; 6 : 75° G.P. del Cuoio Santa Croce sull’Arno, nazionale; 8 : Giro del Valdarno, nazionale Figline; 13 : 57° Coppa Martiri d Figline di Prato; 15: 8° Coppa di Loro Ciuffenna (Arezzo); 20 : 31 Trofeo Corsanico nazionale; 21 : Coppa in Fiera San Salvatore Bucine; 22 : 23° Coppo Guinigi Laterina; 29 Ruota d’Oro a Terranuova Bracciolini (Arezzo) internazionale;

OTTOBRE – 5 : 71° Festa Patronale a Castiglion Fibocchi; 11 : a Montecatini Terme il G.P. Del Rosso nazionale; a Ponsacco Pisa la 68° Coppa del Mobilio, nazionale.