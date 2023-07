Firenze – Sono intervenuti verso le 4.50 di questa mattina, domenica 23 luglio, i vigili del fuoco per domare un violento incendio che si è sviluppato in un appartamento in via Baccio Bandinelli, a Firenze, e che ha coinvolto anche un secondo appartamento. I pompieri del distaccamento Firenze Ovest e provenienti dalla sede centrale fiorentina sono intervenuti con due squadre, due autoscale e 2 autobotti, attaccando le fiamme su due fronti, da via Baccio Bandinelli e da via de’ Vanni. A quanto risulta, i feriti sarebbero due: una persona che è stata trasportata all’ospedale per un malore che lo ha colpito in strada, fuori dallo stabile in fiamme, e una donna che si è ustionata una mano.

Foto Vigili del Fuoco

