Firenze – Nuovo asfalto in piazza Francia e via di Castelnuovo, lavori alle fognature in piazza Don Piero Puliti. Ma anche la riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica in via del Cimitero di Ugnano e un nuovo allaccio alla rete di distribuzione dell’energia elettrica in via di Castello. Sono solo alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine.

Per quanto riguarda le asfaltature lunedì 5 ottobre prenderanno il via i lavori in via di Castelnuovo. Fino al 10 ottobre il tratto da via Bosio a via del Ferrali sarà chiuso. Sempre lunedì prenderanno il via i lavori in piazza Francia e strade limitrofe (via Estonia, via Belgio, via Lituania, via Portogallo). L’intervento è articolato in fasi successive e andrà avanti fino al 7 novembre: si inizia con i divieti di transito in piazza Francia (tra via Belgio e via Lituania) e via Belgio (tra via Romania e piazza Francia). Nella seconda fase scatteranno restringimenti di carreggiata e sensi unici in via Estonia (da via Lituania a via Portogallo verso quest’ultima) e in via Lituania (da piazza Francia a via Estonia verso via Portogallo). La terza fase riguarda via Portogallo con restringimenti di carreggiata e senso unico alternato tra via delle Lame e piazza Francia. Infine nella quarta fase i lavori torneranno in piazza Francia con restringimenti di carreggiata tra via Olanda e via Belgio.

La settimana prossima sono in programma anche ripristini a seguito di interventi sui sottoservizi. Rientrano in questo ambito i lavori in viuzzo di Ugnano e via Serdonati: da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre sono previsti un divieto di transito in viuzzo di Ugnano (tra via Serdonati e via di Donicato) e un restringimento di carreggiata con senso unico alternato in via Serdonati (da viuzzo di Ugnano verso via Piovano Arlotto). E anche quelli in via del Granchio che da lunedì 5 a mercoledì 7 ottobre sarà chiusa dal numero 18 verso il numero civico 27 nella parte senza sfondo.

Ecco gli altri lavori.

Via di Castello: inizieranno lunedì 5 ottobre i lavori per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione dell’energia elettrica con la chiusura del tratto da via di Bellagio a via della Querciola. Divieti di transito saranno in vigore anche in via del Gondo (da via Giovanni di San Giovanni a fine strada), via Giovanni di San Giovanni (da via Giovanni di San Giovanni a via del Gondo), via degli Accademici della Crusca (all’intersezione con via di Castello), via del Pontormo (da via di Castello a fine strada in entrambe le direzioni). In via della Querciola sarà istituito un restringimento di carreggiata. Termine previsto 23 ottobre.

Piazza Don Pietro Puliti-via del Ponte di Certosa: a partire da lunedì 5 ottobre sono in programma i lavori di collegamento di scarichi fognari. Fino al 18 novembre saranno in vigore divieti di sosta nella piazza mentre via del Ponte di Certosa sarà chiusa da via Senese a fine strada.

Via dello Studio: da lunedì 5 ottobre per il montaggio di un ponteggio e successivi lavori edili la strada sarà chiusa. Termine previsto 17 novembre.

Viale della Magnolie: per effettuare il collegamento di un tubo dell’acquedotto e quattro scarichi fognari lunedì 5 ottobre sarà istituito il senso unico da viale dei Pini a lungarno dei Pioppi verso quest’ultimo. Itinerari alternativi da lungarno dei Pioppi (lato centro città): via Mortuli-piazza dei Tigli-via Torcicoda-viale delle Magnolie; da lungarno dei Pioppi (lato Argingrosso): via Signorini-via Torcicoda-viale delle Magnolie. Il provvedimento sarà in vigore fino al 10 ottobre.

Via del Cimitero di Ugnano-via del Pellicino: inizierà lunedì 5 ottobre la riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica. Fino al 16 novembre via del Cimitero di Ugnano sarà chiusa nei tratti via della Fagna-via del Pellicino e via del Pellicino-fine strada. Divieto di transito anche in via del Pellicino tra via del Cimitero di Ugnano e via dello Scalo di Pieno. In via della Fagna sarà invece istituito un restringimento di carreggiata da via del Cimitero del Pino verso via di Ugnano.

Via dei Boni-piazza di Santa Maria Maggiore: per lavori edili con piattaforma aerea da lunedì 5 ottobre prevista la chiusura di via dei Boni (da via dei Pecori a piazza di Santa Maria Maggiore) e di piazza di Santa Maria Maggiore (da via dei Boni a via dei Vecchietti). L’intervento si concluderà l’8 ottobre.

Via di San Giovanni: ancora lavori edili con piattaforma aerea con l’istituzione lunedì 5 e martedì 6 ottobre in orario 8-18 di un divieto di transito tra via dell’Orto e Borgo San Frediano.

Via dei Coverelli-via di Santo Spirito: anche in questo caso si tratta di lavori edili con chiusura di via dei Coverelli (tra lungarno Guicciardini a via di Santo Spirito) e via di Santo Spirito (tra via dei Coverelli e via del Presto di San Martino). Il provvedimento sarà in vigore martedì 6 ottobre in orario 9-17. Previsto anche il senso unico in via del Presto di San Martino verso via di Santo Spirito.

Via del Campuccio: inizieranno martedì 6 ottobre i lavori di scavo per la posa di pozzetti. Fino al 9 ottobre sarà in vigore un divieto di transito da piazza Tasso a via dei Serragli.

Via delle Farine-via della Condotta: mercoledì 7 ottobre sarà installato un ponteggio con l’istituzione di divieto di transito in via delle Farine (tra via della Condotta e piazza della Signoria) e via della Condotta (da via delle Farine a via dei Calzaiuoli). Chiusa anche vicolo dei Cerchi (tra via della Condotta e via dei Cimatori) mentre in via dei Cimatori scatterà un senso unico nel tratto via dei Magazzini-via dei Calzaiuoli verso quest’ultima. Termine previsto 9 ottobre.

Via delle Badesse: mercoledì 7 ottobre è in programma un trasloco. Dalle 9 alle 17 sarà chiuso il tratto via di San Pier Maggiore-via dei Pandolfini. In via Palmieri sarà istituito un senso unico da piazza di San Pier Maggiore a via dei Pandolfini.

Borgo Pinti: per lavori edili con piattaforma aerea giovedì 8 e venerdì 9 ottobre la strada sarà chiusa tra via della Colonna e via degli Alfani.

Via Lombroso-via Santelli: per trasporto materiale edile giovedì 8 ottobre in orario 10-17 scatterà la chiusura delle due strade rispettivamente nei tratti viale Morgagni-via Santelli e via Lombroso-via Cocchi. Il provvedimento sarà replicato lunedì 19 ottobre.

Borgo La Croce: per lavori edili con piattaforma aerea la strada sarà chiusa venerdì 9 ottobre da mezzanotte alle 7.

Via della Stazione delle Cascine:sabato 10 ottobre sarà effettuata la potatura di un albero. Dalle 6 alle 16 nel tratto via Pistoiese-largo Barsene Conti sarà istituito un senso unico verso quest’ultimo.